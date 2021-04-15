شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يوضح طريقة احتساب زكاة المال في الأوراق النقدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية الدكتور سعد الخثلان، نِصاب الأوراق المالية الموجبة لإخراج زكاة المال.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، إن نصاب الأوراق النقدية ، يوم أمس الأربعاء ٢ رمضان هو ١٨٢٠ ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وأضاف أن من ملك هذا المبلغ فأكثر وحال عليه الحول وجبت زكاته.

وأفاد بأنه لاحتساب المبلغ الواجب إخراجه من زكاة المال على المبلغ النقدي يقسم المبلغ على ٤٠ والناتج هو مقدار الزكاة.