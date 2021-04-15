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السعودية... حريق في حرم جامعة جازان بسبب طائرات مفخخة أطلقتها "أنصار الله"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه جازان، بحسب وكالة الأنباء .  

وأضاف التحالف إن  اعتراض الصواريخ والمسيرات أدى لتناثر شظايا ونشوب حريق محدود في حرم جامعة جازان تمت السيطرة عليه. 

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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