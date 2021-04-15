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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن فضيحة فيسبوك

الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365

فتح الاتحاد الأوروبي، تحقيق بحق عملاق التكنولوجيا الأمريكي" فيسبوك"، بسبب تسرب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم.



وأعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية المكلفة بحماية البيانات، الأربعاء، فتح تحقيق بحق فيسبوك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019.

التحكم في البيانات

وحسب وكالة فرانس برس، تحاول لجنة حماية البيانات الأيرلندية، معرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأمريكي قد أوفى بالتزاماته في ما يتعلق بالتحكم في البيانات، بحسب بيان.

ويقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع فيسبوك في ايرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الأيرلندية إجراء تحقيق لصالح الاتحاد الأوروبي.

وأشارت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، إلى أنها ناقشت الأمر مع "فيسبوك"، وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.

حماية المستخدمين

ويمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي تم وضعه في عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات "فيسبوك" و" جوجل"، و"أبل"، و"تويتر"، التي اختارت أيرلندا مقرا لها بسبب النظام الضريبي المناسب.

وينص القانون على أنه يمكن للهيئة الناظمة فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.

وفي ما يتعلق بفيسبوك، تم نشر جزء من بيانات المستخدمين التي تم اختراقها على منتدى عبر الانترنت لقراصنة الكمبيوتر أوائل أبريل/نيسان الجاري، وهي صنيعة "جهات تسعى إلى إلحاق الضرر"، وفق ما ذكرت الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه البيانات من تسريب يعود إلى عام 2019، و"تم حله"، بحسب المجموعة التي دعت أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل واستنكرت طريقة "نهب" الملفات الشخصية على "فيسبوك" عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد الأعضاء في العثور على أصدقاء بسهولة من خلال مسح قوائم الاتصال.

تعدد الملفات

وكان موقع "بيزنس انسايدر" رصد تسريب البيانات، وتضم ارقام هواتف، وعناوين، وتواريخ ولادة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُسرَّب فيها بيانات ملايين من مستخدمي "فيسبوك" التي تُعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي وتضم نحو 2,8 مليار مستخدم.

ففي العام 2018، أدت فضيحة "كامبريدج أناليتكا"، وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" لأغراض الدعاية السياسية، إلى تشويه سمعة الشبكة في ما يتعلق بمسألة خصوصية البيانات عليها.

أنستقرام

ويواجه "فيسبوك" ملفات اخرى مع لجنة حماية البيانات الإيرلندية.

ومنذ عام 2020، يستهدف تطبيق " أنستقرام "، أحد فروع الشركة، تحقيق في أوروبا يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين القصر.

وفتحت الهيئة الناظمة تحقيقين منفصلين الشهر الماضي، بعد تلقي شكاوى تفيد بإتاحة أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للشباب دون سن 18 عامًا لجميع المستخدمين على الشبكة.

ووافق القضاء الأيرلندي، على النظر في طلب قدمته شركة فيسبوك في سبتمبر/أيلول الماضي، ومنع موقتًا تحقيقًا تجريه الهيئة الناظمة الأيرلندية كان سيؤدي إلى منع نقل البيانات بين أوروبا والولايات المتحدة.

واعترض موقع فيسبوك على الخلاصات الأولية للجنة التي بدت مستعدة لصد النظام الذي تستخدمه المجموعة الأمريكية لنقل بيانات مستخدميها من قارة إلى أخرى.