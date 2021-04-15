شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه جازان جنوب المملكة. وندد التحالف بمحاولات ميليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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