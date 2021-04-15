عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة نوكيا.. باقة هواتف جديدة ببطاريات خارقة

الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365

أطلقت نوكيا هاتفيها G10 وG20 الجديدين بميزة وقت التشغيل الطويل للبطارية، والذي يصل لـ3 أيام، وهو الوقت الأطول لأي هاتف ذكي من نوكيا.



وأوضحت الشركة الفنلندية أنه تم الوصول إلى هذا الوقت بفضل بطارية سعة 5050 مللي ساعة. ويبلغ سعر الهاتف G10 139 يورو، ويتوفر باللونين Night وDusk.

يظهر الهاتف الذكي بأبعاد 164.86 × 76 × 9.23 ملم ويزن 190 جراما مع شاشة قياس 6.51 بوصة بدقة وضوح (720 × 1600 بيكسل).

وينبض بداخل الهاتف المعالج Helio G25 من ميدياتيك مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD. ويدعم الجهاز بطاقة SIM مزدوجة، فضلا عن تقنيات LTE CAT4 و WiFi 802.11 b / g / n و Bluetooth 5.0 و GPS / AGPS.

وتتكون الكاميرا الخلفية الثلاثية من عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل مع عدسة ماكرو 2 ميجابيكسل وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل. وهناك أيضا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. وبالإضافة إلى منفذ USB-C، يشتمل نوكيا G10 على مقبس سماعة رأس قياس 1.3 ملم وراديو FM مدمج.

أما الهاتف G20 فيتوفر باللونين Night وGlacier وبسعر 169 يورو، بينما يزن 195 جراما. ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتيك Helio G35، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من الذاكرة الداخلية القابلة للزيادة.

وفي الجزء الخلفي من نوكيا G20 تم تركيب كاميرا رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 48 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع 5 ميجابيكسل وعدسة لبيانات العمق 2 ميجابيكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل.