شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مختبر في «الشرقية» بعد رصد 3 مخالفات للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مساء الأربعاء، إغلاق مختبر مخالف للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وقالت صحة الشرقية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أسفرت إحدى جولات الالتزام التفتيشية لصحة الشرقية المتعلقه بمتابعة مدى إلتزام المنشآت الصحية الخاصة، عن ضبط مختبر رصدت عليه 3 مخالفات إحداها تتعلق بإجراءات كورونا.
وأضافت صحة الشرقية، أنه قد صدر بحق المختبر المذكور قرار اللجنة المختصة بإغلاقه من اليوم لمدة سبعة أيام وغرامة مالية.
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