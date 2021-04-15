شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لحالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها.

كما تشمل الحالة الجوية كذلك أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس فتسجل وادي الدواسر 39 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 10 درجات مئوية.