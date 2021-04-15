كاشفة عن الخسائر... "داخلية" كردستان: هجوم أربيل استهدف قاعدة قوات التحالف بالمطار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان إنه "وبعد التحقيق في سبب الانفجار الذي وقع الليلة في مطار أربيل الدولي، تبين أن الهجوم نفذته طائرة درون، ووجهت إلى قاعدة قوات التحالف داخل المطار"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأكدت الوزارة أنه "لم تقع إصابات ولم تلحق سوى أضرار مادية بمبنى"، لافتة إلى انه "لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيرة".

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وفي وقت سابق من مساء اليوم أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق، أن "صاروخاً أطلق باتجاه مطار أربيل الدولي".

في سياق متصل، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن "دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ"، لافتا إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".

من جانبها، ذكرت وزارة داخلية كردستان في بيان سابق لها أنه "سُمع دوي انفجار قرب مطار أربيل الدولي، وتم توجيه المؤسسات المعنية للتحقيق، للكشف فيما بعد عن أسباب ونتائج الانفجار والإعلان عنها لاحقاً".

ووقع الهجوم بعد ساعات من تصريح روب والر، القنصل الأمريكي في أربيل بإنهم سيضطرون إلى اتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم، إذا لم توفر لهم السلطات العراقية الحماية، مشددا على أن الفصائل الموالية لإيران تهدد البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ولدى إجابته على سؤال: هل يجد الأمريكيون أنفسهم محميين في العراق؟ قال القنصل العام الأمريكي لشبكة "رووداو" :"على الحكومة العراقية خلق هذا الشعور عند الممثليات وحماية السفارات، إننا إذ نتواجد في العراق فإننا هناك لبناء علاقات ولنكون محميين، وإن لم يتول العراق حمايتنا، سنضطر لاتخاذ إجراءات الحماية الخاصة بنا".

وأعلن فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم "سرايا أولياء الدم "، مسؤوليته عن الهجوم.

ونشر الفصيل بياناً تداولته حسابات على مواقع التواصل جاء فيه: "اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في أربيل بمسافة 7 كم، وتمكنا من توجيه ضربة قاصمة قوامها 24 صاروخاً اصابت اهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما أدى إلى أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الاصابات في صفوف عناصرهم المحتلة"، على حد قول البيان.

وكانت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب المطار الدولي في أربيل قد تعرضت لوابل من الصواريخ في منتصف فبراير/ شباط؛ مما أسفر عن مقتل متعاقد عسكري.