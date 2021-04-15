بمشاركة 4 آلاف عامل.. غسل مطاف المسجد الحرام في 5 دقائق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الرئاسة ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام أنهت، هذه المهمة في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق.

ونقلت عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر بن أحمد ودعاني، أن الإدارة حققت هذا الرقم القياسي في تنظيف صحن المطاف من خلال العمل المتواصل والدقة العالية.

وذكر أنه تم ترحيل 291 طنا من النفايات ممثلة في 1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 4 آلاف عامل وعاملة.

وتمت عملية غسيل صحن المطاف في ثاني أيام شهر رمضان الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة.