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المغرب: أكثر من 4.5 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد حتى اليوم بلغ 4 ملايين و529 ألفًا و399 شخصًا.

وذكرت الوزارة، في بيان للوزارة، أن 33 ألفًا و922 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال24 ساعة الماضية، وأن 4 ملايين و166 ألفًا، و701 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.


يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح إسترازينيكا المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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