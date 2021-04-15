المغرب: أكثر من 4.5 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 4 ملايين و529 ألفًا و399 شخصًا.

وذكرت الوزارة، في بيان للوزارة، أن 33 ألفًا و922 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال24 ساعة الماضية، وأن 4 ملايين و166 ألفًا، و701 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.



يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح إسترازينيكا المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.