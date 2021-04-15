شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية كردستان العراق: طائرة مسيرة نفذت الهجوم على مطار أربيل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، أن الهجوم على مطار أربيل الدولي تم بطائرة من دون طيار "مسيّرة".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه "وبعد التحقيق في سبب الانفجار الذي وقع الليلة في مطار أربيل الدولي، تبين أن الهجوم نفذته طائرة درون، ووجهت إلى قاعدة قوات التحالف داخل المطار".

أوضحت الوزارة، أنه "ولحسن الحظ لم تقع إصابات ولم تلحق سوى أضرار مادية بمبنى، ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيرة".

يشار إلى أنه سُمع صوت عال بالقرب من مطار أربيل، وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن "صاروخاً أطلق باتجاه مطار أربيل الدولي".

من جانبه قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن "دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية."