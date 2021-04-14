شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن ​التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن الدفاعات الجوية ​للمملكة​ قامت باعتراض وتدمير ​طائرة​ مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه ​جازان. وأشار التحالف في بيان الى أن محاولات ميليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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