شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدة وحالات التعافي في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وكانت النتيجة إيجابية، سواء ظهرت أعراض للمرض أم لم تظهر الأعراض، وهل يتطلب ذلك عمل فحص فيروس كورونا ؟.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة على سؤال مغرد قال فيه: “في حالة إتمام ١٥ يوماً بعد أن تبين أن حالة الفحص إيجابية.. ما العمل؟ هل يتم عمل فحص عن كورونا ثانية أم عن الأجسام المضادة؟”.

وردت وزارة الصحة عبر حساب الرسمي في “الصحة 937” بقولها: “بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية”.

وتابعت وزارة الصحة “أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري”.