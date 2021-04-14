شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. زخات البرد تكسو الأرض باللون الأبيض في محافظة «رنية» بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للحظة تساقط زخات البرد في محافظة “رنية” بمنطقة مكة المكرمة ، إثر هطول أمطار غزيرة شهدتها المحافظة.

وأظهر الفيديو التساقط الغزير لحبات البرد على الشوارع الرئيسية للمحافظة، والتي اكتست باللون الأبيض، وجريان سيل من البرد في عدد من الأماكن المختلفة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: “الرياض، والشرقية، والقصيم”، وكذلك على مرتفعات: “نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”.