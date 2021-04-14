شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تنشر رابط تحميل كتاب «أحكام الصيام والاعتكاف والتراويح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن طرح كتاب “الفوائد في أحكام الصيام والاعتكاف والتراويح”. وأوضحت رئاسة الهيئة، أنه يمكن تحميل كتاب الفوائد في أحكام الصيام والاعتكاف والتراويح، للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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