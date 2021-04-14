شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تطلق أول هاتف بشاشة 4 كيه.. المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شركة سوني عن هاتف Xperia 1 III الجديد الذي يعد أول هاتف بتقنية 4k في العالم.

ولا يختلف الهاتف الجديد كثيراً عن الأجيال السابقة، لكنه يجلب بعض الميزات الجديدة التي يمكن أن يبحث عنها عشاق الهواتف المحمولة.

تم الكشف عن هاتف Xperia 1 III اليوم 14 ابريل 2021، لكن من المقرر أن يصل إلى الأسواق العالمية خلال الصيف، وبسعر يتراوح بين 1199 دولار و1370 دولار.

لم تغير سوني كثيراً في تصميم الهاتف الجديد عن الهواف السابقة. وتم تزويد الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:21 وتتميز بدقة 4 كيه، وكما هو الحال مع هواتف إكسبريا الرئيسية الأخرى، فإن سوني هي الشركة الوحيدة التي تصنع هواتف بمثل هذه الدقة العالية.

الشاشة OLED وهذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها الشركة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وهذا يعني أن شاشة هاتفك يتم تحديثها بمعدل 120 مرة في الثانية، وهذا من شأنه أن يضمن أن الألعاب المحمولة أو التمرير عبر الوسائط الاجتماعية سيكون أكثر سلاسة من الهواتف الذكية الأخرى.

وتقول سوني إن الشاشة تتمتع باستنساخ ألوان أكثر دقة من شاشات هواتفها الذكية السابقة، كما أنها تتميز بتقنية معايرة النقطة البيضاء الجديدة، وتوجد كاميرا الصور الشخصية الأمامية في إطار على طول الجزء العلوي من الجهاز. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن نسبة العرض إلى الارتفاع 21: 9 وهذا الإطار يعني أن هذا الجهاز أطول من معظم الهواتف الذكية المتطورة الأخرى.

الجزي الخلفي مصنوع من الزجاج، وهو محمي بتقنية غوريلا كلاس، كما أنها مقاومة للماء والغبار. وستجد زرًا مخصصًا للكاميرا على حافة الهاتف، وستجد أن هذا الزر بمظهر فريد حتى تتمكن من تمييزه بسهولة عن زر الطاقة.

ويعود مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم إلى الهاتف، ويتميز الهاتف بسماعتين أماميتين، وهناك أيضًا ميزات برمجية جديدة لتحسين الصوت، بما في ذلك ميزة تسمى 360 Reality Audio.

قد لا تكون كاميرا Sony Xperia 1 III مختلفة تمامًا عن الجيل الأخير من الأجهزة، لكن الشركة أجرت بعض التحسينات الجادة على مجموعة كاملة من الميزات الجديدة، حيث قامت سوني بتضمين كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل و24 ملم بفتحة عدسة f/1.7 وميزات أخرى مثل تثبيت الصورة البصري. وهناك أيضًا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل و16 ملم بفتحة عدسة f / 2.2، وهناك مستشعر وقت الطيران ثلاثي الأبعاد الذي توقعناه من هواتف سوني المتطورة في السنوات الأخيرة.

ويأتي التغيير الكبير من سوني مع الكاميرا المقربة الجديدة المتغيرة بدقة 12 ميجابكسل. ويمكنها التبديل بين طولين بؤريين إما 70 مم أو 105 مم. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخدم تقنية PDAF المزدوجة – وهي في الأساس تركيز تلقائي فائق السرعة – لضمان تركيز الصورة في أسرع وقت ممكن.

ويحتوي الهاتف على بطارية 4500 ميلي أمبير في الساعة. وتهدف هذه البطارية الأكبر حجمًا إلى ضمان مواكبة معدل التحديث البالغ 120 هرتز، مع عمر بطارية طويل الأمد. وتتميز البطارية أيضًا بتقنية الشحن السريع، والتي تسمح بشحن 50% في 30 دقيقة. ويوجد شاحن مضمن في العلبة، وهو ليس خيارًا متاحًا في الهواتف الذكية الجديدة الأخرى.