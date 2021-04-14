أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بالملك سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي "هنأه فيه بشهر رمضان المبارك".

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وأضافت "أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء".

وبحسب مراقبين، تسعى تركيا إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها بكل من السعودية ومصر بعد سنوات من التوتر.

وجرت آخر مكالمة هاتفية بين أردوغان وسلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين.

وفي 21 و22 من الشهر ذاته، انطلقت أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، في الرياض افتراضيا، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان.