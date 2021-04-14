"مكافحة الإرهاب" بإقليم كردستان العراق: إطلاق صاروخ باتجاه مطار أربيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن مصدر أمني لم تسمه أن "صوت انفجار" سمع بالقرب من مطار أربيل".

© AFP 2021 / SAFIN HAMED

في سياق متصل، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن "دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ"، لافتا إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".

من جانبها، ذكرت وزارة داخلية كردستان في بيان لها أنه "سُمع دوي انفجار قرب مطار أربيل الدولي، وتم توجيه المؤسسات المعنية للتحقيق، للكشف فيما بعد عن أسباب ونتائج الانفجار والإعلان عنها لاحقاً".

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل مركز الإقليم، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية"، بحسب ما أفادت به وقتها وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

وأضافت الداخلية في حينها أنه بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ.