شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية: استهداف مطار أربيل الدولى بقصف صاروخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عراقية سماع دوى عال بالقرب من مطار أربيل، وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان أن "صاروخاً أطلق باتجاه مطار أربيل الدولي".



وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن "صوت انفجار" سمع بالقرب من مطار أربيل.

من جانبه أعلن محافظ أربيل أوميد خوشنأو أن "دوى انفجار سمع فى محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".