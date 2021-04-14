شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة القادمة..الخطبة تتناول أحكام الزكاة والصدقات والتوعية من المواقع المشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

يتناول خطباء الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق المملكة في خطبة الجمعة القادمة أحكام الزكاة والصدقات، والتحذير من دفعها لجهات خارجية مجهولة، وألا يدفع المسلم زكاته وصدقاته إلاّ لمستحقيها سواءً أخرجها بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها لمستحقيها كمنصة “إحسان”، ومنصة “فرجت”، ومنصة “جود للإسكان”، وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

ويأتي تخصيص هذه الخطبة في إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع حول بعض الأمور التي يحسن التنبيه لها وتسهم في حماية المجتمع وحفظ الأمن ونشر الوسطية والاعتدال، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.