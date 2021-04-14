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العراق واليابان يبحثان تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة

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القاهرة - سامية سيد -  بحث وزير النفط العراقى احسان عبد الجبار، اليوم /الأربعاء/ مع السفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي ، مشروعات الطاقة والمنصات التصديرية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن وزير النفط استقبل السفير الياباني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال استثمار الطاقة النظيفة وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأكد الوزير - بحسب البيان - على أهمية تعزيز أواصر التعاون في الاستثمارات الجديدة ودعم استثمارات الشركات اليابانية في العراق ومنها مشروع (FCC) ومشروع المنصات التصديرية ، مشددا على اهتمام العراق بتطوير قطاع الطاقة النظيفة نظرا لأهميته وتأثيراته الايجابية في المجالات الاقتصادية والبيئية.


من جانبه ، أعرب السفير الياباني عن رغبة بلاده لتطوير حجم التعاون مع العراق وزيادة استثماراتها ، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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