العراق واليابان يبحثان تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير النفط العراقى احسان عبد الجبار، اليوم /الأربعاء/ مع السفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي ، مشروعات الطاقة والمنصات التصديرية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن وزير النفط استقبل السفير الياباني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال استثمار الطاقة النظيفة وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأكد الوزير - بحسب البيان - على أهمية تعزيز أواصر التعاون في الاستثمارات الجديدة ودعم استثمارات الشركات اليابانية في العراق ومنها مشروع (FCC) ومشروع المنصات التصديرية ، مشددا على اهتمام العراق بتطوير قطاع الطاقة النظيفة نظرا لأهميته وتأثيراته الايجابية في المجالات الاقتصادية والبيئية.



من جانبه ، أعرب السفير الياباني عن رغبة بلاده لتطوير حجم التعاون مع العراق وزيادة استثماراتها ، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.