شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من استهلاك مياه «أمانة» حجم 4 جالونات.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك “مياه أمانة” حجم 4 جالونات، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة “البرومات”.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر” أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية.

وأشارت الهيئة إلى أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت تجاوز النسبة القصوى المسموح بها من مادة “البرومات”، داعية المستهلكين لتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه.

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجه من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها.