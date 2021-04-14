سوريا تحدد سعر صرف الـ100 دولار للمواطنين الوافدين على الحدود

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب القرار الذي نقلت تفاصيله وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، يتم تصريف المبلغ حصراً إلى الليرات السورية وفقا لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية والمحدد في النشرة بـ 2500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.

ووفق قرار رئاسة المجلس، يعفى من التصريف المذكور المواطنون السوريون ومن في حكمهم وهم "المهجرون بفعل العصابات الإرهابية والطلاب الدارسون في جامعات خارج البلاد وذلك لمرتين في العام والموفدون بمهمات رسمية خارج البلد والمواطنون الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وسائقو الشاحنات والسيارات العامة العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار والعاملون في الركب الطائر والمبحر".

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وحسب القرار تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع التعليمات التنفيذية المناسبة لهذا القرار.

وفي شهر تموز / يوليو الماضي أعلنت الحكومة السورية إلزام كل سوري مغترب بتصريف مبلغ يعادل 100 دولار أمريكي لدى وصوله الأراضي السورية.

وبحسب القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، فإن على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصرا إلى الليرات السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن مجلس الوزراء السوري خلال جلسته الأسبوعية إعفاء المواطنين العائدين إلى البلاد من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم الأراضي السورية، وهم الطلاب الدارسين في الخارج والموفدين بمهام رسمية والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوارمن تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول البلاد.