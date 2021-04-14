مجلس الإمارات للإفتاء: يحرم على المصاب بكورونا حضور صلاة التراويح

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان حول بعض المستجدات الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك والتي ناقشها خلال اجتماعه الثالث لهذا العام، بحسب صحيفة "البيان" اليوم الأربعاء.

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وقال البيان إنه يحرم شرعا على المصاب بكورونا أو المشتبه بإصابته الحضور في الأماكن العامة أو الذهاب للمسجد لحضور صلاة الجماعة أو العيدين أو التراويح.

وذكر البيان أن التهاون في استخدام اللقاح لمن هو مهيأ لذلك قد يعرض صاحبه للإثم؛ وذلك لأنه يتسبب في تعدي ضرر المرض للآخرين مع القدرة على منعه أو تقليل أضراره.

وذكر أن أخذ لقاح كورونا عبر الحقن لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صحته، إلا أنه أوضح أنه إذ وجد متلقي التطعيم ألما أو مشقة معتبرة جراء الحقنة فلا بأس أن يفطر وعليه القضاء.

وأكد المجلس على ما ورد في فتوى سابقة حول ضرورة التزام جميع فئات المجتمع بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.