إصابة 6 أعضاء في البرلمان التونسي بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن رئيس كتلة النهضة عماد الخميري، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف نواب النهضة، بحسب إذاعة "موزاييك" المحلية.

وأوضح أن المصابين هم ماهر مذيوب وعامر العريض ومختار اللموشي وهاجر بوزمي وكنزة عجالة وعبد الله الحريزي.

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وأضاف الخميري أن هناك عددا من الإصابات في كتل أخرى، منبّها إلى خطورة الوضع الوبائي، وضرورة العمل بالاجراءات الاستثنائية كنقطة إضافية في جدول أعمال الجلسة العامة.

من جانبه، أكد طبيب البرلمان التونسي الدكتور ماهر العيادي، اليوم أن الوضع الصحي داخل البرلمان مشابه للوضع في عموم البلاد.

وأضاف في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية أن المصابين بفيروس كورونا داخل المجلس لا يعلمون المصالح الطبية بذلك فورا.

وأشار العيادي إلى أنه وفق المعلومات المتوفرة لديه توجد في المجلس حوالي 6 أو 7 إصابات بهذا الفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس أمس الثلاثاء إلى 276 ألفا و604، من بينها 9 آلاف و396 وفاة.