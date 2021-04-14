الأردن: إسرائيل وافقت على مدنا بكميات إضافية من المياه

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الناطق باسم وزارة المياه الأردنية، عمر سلامة، مساء اليوم الأربعاء، أن الموسم المطري هذا العام ضعيف جدا، ولم يصل 63% من المعدل السنوي، وأن "المملكة الأردنية طلبت من إسرائيل كمية إضافية من المياه بحدود 8 ملايين متر مكعب، ووافقت، وهذا حقنا بموجب معاهدة السلام وحصل في سنوات سابقة".

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وأكد سلامة أن الأردن شهد هذا العام موسما صعبا، مشيرا إلى أنه "سيشهد نقصا في تزويد المياه لمناطق المملكة بحوالى 10 إلى 15 مليون مكعب"، موضحا أنه "بموجب معاهدة السلام تزودنا إسرائيل بنحو 55 مليون متر مكعب، وعادة في السنوات الصعبة نطلب كميات إضافية تزودنا بها".

ومن جهته، أكد مصدر إسرائيلي موافقة إسرائيل على تزويد الأردن بكميات مياه إضافية، لكنه أعطى أرقاما مختلفة، حيث قال إن بلاده ستزود الأردن بـ65 مليون متر مكعب سنويا، ستضاف إليها ثلاثة ملايين متر مكعب هذا العام ولمرة واحدة.

وتدفع عمَّان ثمن المياه الإضافية بما يعادل 40 سنتا للمتر المكعب. وتحتاج المملكة سنويا إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.

ويشار إلى أن المملكة وقّعت عام 1994 معاهدة سلام مع إسرائيل، أنهت رسمياً عقودا من حالة الحرب بين البلدين، وفتحت الباب أمام قيام علاقات تعاون ثنائية في بعض الملفات، من بينها ملف المياه.

ويعد الأردن من الدول الثلاث الأكثر افتقارا إلى المياه في العالم.