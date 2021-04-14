هيئة قناة السويس: المفاوضات مع السفينة الجانحة مستمرة بالتوازي مع التحقيقات

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الهيئة في بيان، نقلته صحيفة "الوطن" المصرية، أن التحقيقات لا تزال تجري بالتوازي مع المفاوضات مع الشركة المسؤولة عن السفينة الجانحة التي تهدف الوصول إلى اتفاق ملائم لكل الأطراف.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وتابع قناة السويس: "تهدف المفاوضات إلى الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف، وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت".

وطالبت هيئة قناة السويس بضرورة انتظار نتائج التحقيقات والمفاوضات، وضرورة تفهم عدم إمكانية الإدلاء بتصريحات، منعاً للتأثير على سير التفاوض.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد قال في وقت سابق، إن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية أصدرت قرارا بالحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة.

وتقدمت هيئة قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية، طلبت فيه الحجز التحفظي على السفينة "إيفرجيفن"، مستندة للمادة 59 من قانون التجارة البحرية، والتي تجيز بالحجز علي السفينة لحين وفاء الدين البحري، والذي قد ينتج عن وقوع حادث للسفينة، أو مقابل انتشال حطام أو بضائع أو حوادث تصادم، أو تسرب لمواد بترولية أو كيميائية ملوثة، أو مايعادلها من الحوادث.

وقال رئيس هيئة القناة إن قرار الحجز التحفظي جاء بسبب مماطلة الشركة في سداد التعويضات التي طلبتها هيئة قناة السويس، والتي تصل إلى مليار دولار.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، أخيرا، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية: "كنت متابعا مع رئيس قناة هيئة السويس للساعة الرابعة فجرا"، مؤكدا أن "هيئة قناة السويس، أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية".

وأكد أن "قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة"، متابعا: "كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير، الأزمة أكدت ونوهت بالدور الكبير والمهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس".