شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 إرهابيا من حركة الشباب المتشددة فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ «دنب» أنها قتلت 25 مسلحاً من حركة الشباب المتشددة خلال عملية عسكرية في منطقة جامبول الواقعة على بُعد نحو 48 كيلومتراً من مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي الإقليمية، بحسب " واس".