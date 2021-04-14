شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: 500 كادر أمنى لدعم الخدمات التنظيمية والصحية بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الحرم الشريف، شارك أفراد حراسات الأمن المدني بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم رمضان المبارك في دعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال 500 فرد يعملون سوياً وفق منهجية واضحة، وخطط مدروسة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية المقدمة بالمسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك.





ونشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا لأعمال أفراد حراسات الأمن المدنى، فيما أكد فايز بن عبدالرحمن الحارثي مدير الإدارة العامة لشؤون الأمن خلال جولة مع الإدارة العامة للإعلام والاتصال أن جميع عمليات الأمن والسلامة بالمسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدار وفق منهجية واضحة؛ تضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى، والحفاظ على سلامة وأمن قاصديها وموظفيها وممتلكاتها، ووقايتها من السرقة والاعتداء أو أي أضرار مادية ومعنوية لها.

وأشارفى تصريحاته لموقع رئاسة شئون الحرمين، أن الإدارة في شهر رمضان المبارك حول متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام والإدارات العاملة فيها؛ للتأكد من التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، وتوفير الملصقات، والمعقمات داخل أروقة الحرم ومداخله الرئيسية.

وأضاف: "تتسم مهام الإدارة العامة للأمن والسلامة خلال الموسم الاستثنائي بالتنوع والشمولية، حيث يتم مرافقة أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات وتنظيم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة، من خلال تنسيق مشترك مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين، وتيسير الحركة في جبل الصفا، ومنع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيههم للمصليات المخصصة، والمحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية في الحرم المكي الشريف من أي عائق للحركة".

وتقوم كوادر مؤهلة لحماية الأفراد أو المرافق العامة بالكشف المبكر عن مصادر العدوى المحتملة لفيروس كورونا في بيئة العمل، والكشف الدوري على عمل وفاعلية أنظمة الإطفاء، وفق أنظمة وتعليمات السلامة العالمية، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، والتأكد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري وتحويرها لتجويد مخرجات أعمال الإدارة العامة للأمن والسلامة.