جنرال إسرائيلي يكشف كيف تفكر بلاده قبل اتخاذ القرارات العسكرية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجنرال عاموس يدلين، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، إن هناك اعتبارات أو أمور يجب أن تأخذها إسرائيل قبل اتخاذ القرارات العسكرية، خاصة خارج أراضيها.

ونشر الجنرال يادلين تغريدات جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، أكد من خلالها أنه خلال مشاركته في قضايا أو ملفات تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية خارج بلاده، تأخذ في الاعتبار ثلاثة أمور، وهي:

1- الإنجاز المتوقع.

2- رد فعل العدو.

3-احتمال التصعيد، وتداعيات القرار على علاقات إسرائيل بحلفائها.

وجاءت تغريدات الجنرال عاموس يادلين، تعليقا على الانفجار المنسوب لبلاده، والذي وقع في منشأة نطنز الإيرانية المركزية لتخصيب اليورانيوم، الأحد الماضي.

ولام رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لعدم اتباعه إجراءات المصادقة المتبعة في إسرائيل على العمليات الأمنية الحساسة، وذلك تعليقا على الانفجار المنسوب لبلاده، والذي وقع في منشأة نطنز الإيرانية المركزية لتخصيب اليورانيوم، قبل عدة أيام.

وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح الأحد الماضي، أن حادثا وقع في شبكة توزيع الكهرباء في محطة تخصيب اليورانيوم في "نطنز"، ولم يصب أحد بأذى، ولم يحدث أي تلوث بيئي، في حين يجري تحديد أسباب الحادث.

وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، العثور على أدلة تخريبية في موقع "نطنز"، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي خلل في تخصيب اليورانيوم، وأن عمليات التخصيب مستمرة.