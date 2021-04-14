شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ترفض طلب الإفراج عن متهمين فى قضية مستشفى السلط بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة صلح جزاء العاصمة الأردنية عمان، فى خامس جلساتها المتعلقة بقضية مستشفى السلط، طلب عدد من المتهمين الإفراج عنهم فى القضية.

وقال مصدر قضائى، بحسب "روسيا اليوم" إنه "سيتم الإفراج الخميس عن 3 موقوفين فى قضية مستشفى السلط وموقوف آخر الأحد لإتمامهم 30 يوما على ذمة التحقيق".

وكانت محكمة التمييز قررت فى 23 مارس الماضى نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومى من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمان.

وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومى إلى 13 مارس الماضي، توفى فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأكسجين عنهم، وهم على أسرة الشفاء، وتحركت النيابة العامة للتحقيق فى القضية عبر 6 مدعين عامين فى محكمة صلح جزاء السلط، وتم توقيف 13متهما على ذمة القضية، وقررت محكمة صلح جزاء عمان، الإفراج عن 5 من المتهمين الموقوفين فى القضية.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان، أفرجت أمس الثلاثاء، عن 5 موقوفين بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي، وهم: عبد الرزاق الخشمان، خالد الخرابشة، فادى العلوان، عاصم غنيمات، علاء العناتي، الذين تم توقيفهم على خلفية التحقيقات بالحادث.