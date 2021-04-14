شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد شمال أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شمال مدينة أبها، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن منطقة عسير شهدت أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظتي ظهران الجنوب، وتثليث، ومركزي المضة، والخنقة.