شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بردية كثيفة على محافظة رنيه بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول عدد من رواد موقع تويتر مقاطع مصورة لهطول بردية كثيفة على محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها بشأن تكوّن سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 7 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.