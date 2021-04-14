تونس... إلغاء التظاهرات الاحتفالية لحدث يهودي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "نسمة" التونسية إن هيئة تنظيم "زيارة الغريبة" بجربة قررت الغاء جميع مظاهر الاحتفالات التي ترافق الزيارة في كل سنة والاقتصار على ممارسة الطقوس الدينية أيام الزيارة السنوية المبرمجة لهذا العام من 25 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار، مع تجنب الاكتظاظ للوقاية من فيروس "كورونا".

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وأكد بيريز الطرابلسي، رئيس هيئة الغريبة، الحرص على سلامة زوار الغريبة من التونسيين او القلة من الوافدين من الخارج ان سمحت لهم الظروف وخاصة في ظل هذا الوضع الوبائي العالمي.

وكان معبد الغريبة اليهودي بمنطقة الرياض بجربة، قد استعد منذ فترة للزيارة السنوية على أمل أنه ستنتظم هذا العام بعد أن الغيت في السنة الماضية بسبب جائحة "كورونا"، إلا أن تواصل نفس الوضع الوبائي فرض للمرة الثانية أن لا يعيش المعبد احتفاليته وأن لا يستقبل زواره بالشكل المعتاد في بهو المعبد وفي البناية المقابلة لها التي تقام بها الحفلات ونقاط البيع وإعداد الأكلات.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل كافة الأنشطة النقابية المتعلقة بالاجتماعات العامة والندوات والملتقيات والمجالس الجهوية والهيئات الإدارية إلى موعد لاحق.

جاء هذا في بيان للاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك".

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي مراعاة للوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وفي إطار الوقاية من الوباء والحد من انتشاره.