الصحة اليمنية: 10 وفيات بكورونا و75 إصابة جديدة في 5 محافظات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وصرحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا عبر "تويتر"، أن "الفرق الطبية سجلت 7 وفيات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، ووفاتين في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، وحالة وفاة في محافظة لحج (جنوب)".

وأضافت: "تم تسجيل 75 إصابة جديدة، توزعت بـ 34 في لحج، و19 في تعز، و15 في حضرموت، و6 في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وإصابة واحدة في المهرة (شرقي البلاد)".

وأكدت "شفاء 58 حالة، 26 منها في تعز، و17 في شبوة، و12 في حضرموت، وثلاث في لحج، ليبلغ عدد الحالات التي تعافت من الوباء 2128".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أن نحو 80% من إجمالي السكان - 24.1 مليون إنسان - بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.