سفير قطر لدى روسيا: نحن من أوائل الدول في محاربة "كورونا".. والتعاون بين دول الخليج ممتاز

دبي - محمود عبدالرازق - وأجاب السفير حول تعافي الإقتصاد القطري بعد رفع الحصار ووجود أي صعوبات في العودة إلى الأسواق الإقليمية، قائلا: "دولة قطر لا تواجه أي صعوبات في عودتها للأسواق الإقليمية والدولية بعد المصالحة الخليجية، والتعاون بين دول الخليج ممتاز وتربطها قوانين واتفاقيات ضمن منظومه دول مجلس التعاون".

وحول كيفية مواجهة قطر لفيروس "كورونا"، قال السفير "دولة قطر من الدول الأوائل التي حاربت فيروس كورونا وقامت بتجهيزات لمواجهة الفيروس عن طريق منظومتها الصحية المتكاملة وتجهيز المستشفيات الميدانية للحالات الطارئة".

وحول تأثير الجائحة على استعدادات قطر لمونديال 2020، وإمكانية تأجيل البطولة بسبب الجائحة، قال السفير: "لا يوجد أي تأجيل لكأس العالم. وقطر مستعدة، وجميع الملاعب جاهزة للبطولة، وسيكون هذا الحدث العالمي جسرا يعيد ربط شعوب العالم من خلال الاحتفال في هذا المونديال بعد أن باعدت بينهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

وحول دخول قطر المجال الرقمي، قال السفير "إن دولة قطر ذات الاقتصاديات العالمية القوية، وحول المجال الرقمي فإن دولة قطر تواكب اقتصاديات العالم الرقمي وتضع جل اهتمامها في هذا المجال".