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مصر... مصرع قائد قوات أمن شرم الشيخ

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن العميد إيهاب عبد العاطي رفاعي، فارق الحياة متأثرًا بإصابته في حادث سير، عقب انقلاب سيارته أثناء توجهه لقضاء إجازة مع أسرته.

أسفر الحادث عن مصرع قائدها العميد إيهاب عبد العاطي رفاعي، قائد قوات الأمن بمدينة شرم الشيخ، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا من محافظة الجيزة، من قوة مديرية أمن جنوب سيناء.

وتبين أن الضابط نقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، مصابًا بنزيف داخلي، وكسر بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وفارق الحياة فور وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

وانتقل إلى مستشفى شرم الشيخ قيادات مديرية الأمن، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتحديد سبب الحادث، وجرى استخراج تصريح بدفن الجثمان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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