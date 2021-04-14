إحباط عملية إرهابية استهدفت سوقا شعبيا مكتظا بالمواطنين وسط العراق... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، جهاز مكافحة الإرهاب يحبط مخطط إرهابي لعصابات "داعش" كان يستهدف المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى".

وأضاف رسول "حيث تم القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية ، وبحوزته مواد متفجرة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.