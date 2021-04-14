هيل "يؤنب" زعماء لبنان لفشلهم في حل خلافاتهم وتشكيل حكومة جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لـ"رويترز"، جدد هيل، بعد محادثات في بيروت مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعوات واشنطن وحلفائها للسياسيين اللبنانيين لمعالجة "الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة".

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وقال هيل للصحفيين "إنه تراكم عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل الزعماء اللبنانيين في تغليب مصلحة البلد"، مضيفا أن "أمريكا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، لكن لا يمكننا فعل شيء مؤثر دون شريك لبناني".

والتقى هيل برئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، وقال إنه يتعين على السياسيين اللبنانيين إبداء المرونة المطلوبة لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاح حقيقي.

وأضاف "هذا هو المسار الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهذه مجرد خطوة أولى".

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأمريكي الرئيس اللبناني ميشال عون.

ويواجه لبنان انهيارا ماليا حيث فقدت عُملته ما يصل إلى 90 بالمئة من قيمتها. وفاقم من المعاناة كل من الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس وجائحة كورونا، لكن الأحزاب السياسية المتنازعة فشلت في حل خلافاتها وتشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومة التي استقالت بعد انفجار المرفأ في العام الماضي.