شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحبط مخططًا إرهابيًا لعصابات "داعش" فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إحباط مخطط "داعشي" لاستهداف المواطنين في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء، إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، جهاز مكافحة الإرهاب أحبط مخططًا إرهابيًا لعصابات داعش الإرهابية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق محافظة ديالى.

وأشار إلى القبض على إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية.