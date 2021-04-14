البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مشددًا على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الوضعية التاريخية والقانونية الخاصة للمقدسات الدينية في دولة فلسطين، وتُجرِم المساس بها أو انتهاك حرمتها.

وطالب العسومي، في بيان اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة لحرمة المقدسات الدينية وتوفير الحماية اللازمة لها إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكل مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد على حرية العبادة واحترام المقدسات الدينية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القيام بهذه الاعتداءات في أول أيام شهر رمضان المبارك يشكل استفزازًا غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الاعتداءات.