شكرا لقرائتكم خبر عن وهم وخسارة للأموال.. تحذيرات مستمرة من خطورة «الفوركس» والعملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انطلقت، اليوم الأربعاء 14 أبريل، حملة توعوية موسعة للتحذير من مخاطر الاستثمار في الفوركس والتسويق للعملات الرقمية.

وحذر البنك المركزي السعودي من الاستثمار في أنشطة الفوركس غير المرخص والتسويق للعملات الرقمية (البيتكوين) واصفا الأمر بـ”وهم وخسارة للأموال”.

ويعرف الفوركس (المعروف أيضا باسم سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارهم في السوق لكسب المال.

وسوق الفوركس هو سوق خارج البورصة (OTC)؛ يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

تعتبر مخاطر الفوركس عند التداول على الأدوات المالية تتمثل في الخسارة والربح المحتمل، بسبب غياب استقرار أسعار الأسهم والعملات وغيرها.