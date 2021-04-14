شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التحول التقني تطلق حملة «النور في يديك» وتوضح أبرز أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بحلول شهر رمضان المبارك أطلقت شركة التحول التقني حملة “النور في يديك”، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي حملة تهدف إلى تعزيز استثمار التقنيات والتطبيقات في تسهيل ورفع كفاءة التعلّم والتعليم للقرآن الكريم والحديث الشريف.

ومن أبرز أهداف الحملة التعريف بالتقنيات الحديثة في تعليم وتعلم القرآن والحديث، وتسليط الضوء على التقنيات لتحسين مستوى خدمة ذوي الإعاقة وغير الناطقين باللغة العربية، وعرض أبرز الممارسات ودعوة الفئات المستهدفة للتكامل والاستفادة من الخبرات السابقة.

ونظراً لجهود المنظمات غير الربحية وأثرها العظيم في تعليم الكتاب والسنة، فقد تم إعداد كم كبير من المحتوى المعرفي والفقرات الإثرائية لدعم جهود المنظمات ومن أبرزها (المؤتمر الافتراضي للتطبيقات القرآنية والحديثية) والذي يقام بمشيئة الله يوم الخميس والجمعة ١٧ و ١٨ رمضان ١٤٤٢هـ.

من جانبها، تدعو شركة التحول التقني الأفراد والمؤسسات للاستفادة من الحملة ومحتواها، والمشاركة في إيصال الفائدة للأفراد المستفيدين والمهتمين في تعلم وتعليم القرآن والسنة، كما تدعو للمشاركة بالتجارب وأوراق العمل في المؤتمر وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به، وتتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى إبراز تجارب الجمعيات المتميزة في تكييف التقنية وابتكار الحلول للعالم العربي والإسلامي من خلال عرضها في المؤتمر الافتراضي للتطبيقات القرآنية والحديثية.

الجدير بالذكر أن شركة التحول التقني هي شركة غير ربحية تعمل على تكييف التقنيات والمساهمة في إثراء المعرفة وابتكار حلول ونماذج الأعمال الرقمية لتحقيق أهداف القطاع غير الربحي وتعظيم أثره الاجتماعي.