شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراه عالم جيولوجيا قبل ٢٠ عاماً لحماية آثاره.. قصة جبل «ابن لعبون» بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر علي الشهري، المهتم باستكشاف المعالم الطبيعية في المملكة، تقريرا مطولا عن جبل “ابن لعبون” الواقع شمال محافظة الخرج.

وسرد في تقرير مصور قصة الجبل الذي يحوي آثارا عمرها أكثر من 5 آلاف سنة، وكشف أن عالم الجيولوجي، عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون، اشترى جبلا شمال محافظة الخرج؛ لحماية الآثار التي عليه، بعد أن كان مخططا للبيع لبناء استراحات.

وأوضح أنه بعد التنقيب تبين أن تلك الآثار موقع حضارة عمرها أكثر من ٥٠٠٠ سنة، لافتا إلى أن فكرة الأهرامات المصرية قد تكون انطلقت من هذا الموقع في قلب الجزيرة العربية.

وأكد أن اسم “ابن لعبون” أطلقه علماء الآثار على الجبل تقديرا لدور العالم عبدالعزيز بن لعبون في حماية الجبل وآثاره.

وأشار إلى أن الجيل يحتوي على عدد هائل من المدافن القديمة التي يعود عمرها لأكثر من ٣ الآف سنة قبل الميلاد.

ويقع جبل “ابن لعبون” في العفجة شمال محافظة الخرج، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بما يقارب ٧٠ كلم.

والتقى الشهري بعالم الجيولوجيا “بن لعبون” في الموقع الآثري الحافل بالآثار القديمة والمميزة.

وحكى الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، قصة الجبل، مؤكدا أنه يعد من أهم المواقع الأثرية في المملكة، ويضم منشأت حجرية قديمة جدا عمرها يعود لأكثر من 5 آلاف سنة.

وتابع: “لهذا الموقع قصة وكانت استراحات تباع، وتفاجأت بأنه يضم منشآت حجرية جميلة، رجعت للبحث عنه ووجدت معلومات مهمة وثرية عن الموقع”.

وأضاف قائلا: “حاولت جاهدا أن أمنع بيعه ولكني لم أتمكن من ذلك، ووجدت أنه لابد من شراء هذا الجبل، وتعاونت مع اثنين آخرين وقمنا بشرائه”.