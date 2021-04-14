شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السعودية لم تحدد مشروطية التطعيم بلقاح كورونا لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن المملكة العربية السعودية لم تعلن الإجراءات والضوابط التى يتم اتخاذها خلال موسم الحج وتابع: "لم يحدد بعد إلزام الحجاج بالتطعيم من عدمة كشرط لأداء المناسك."

وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن نسبة حدوث الجلطات بلقاح جونسون آند جونسون وصلت لواحد في المليون وتم وقف التطعيم بلقاح جونسون فى أمريكا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.

كانت منظمة الصحة العالمية قالت: هذا العام سيستقبل حوالي مليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك. ولسوء الحظ ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.