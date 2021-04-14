شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف عن تغييرات جديدة في هاتف آيفون 13 المنتظر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت مواقع متخصصة في التقنية، عن تغييرات جديدة في هاتف آيفون 13 المرتقب، وذلك قبل أشهر من موعد إطلاقه المتوقع في سبتمبر المقبل.

وشمل التغيير “النوتش” (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.

ويبدو “النوتش” في النسخة المنتظرة أصغر من النسخة السابقة.

وفيما يخص التغيير الثاني، فيتمثل في توزيع الكاميرات الموجودة على ظهر الهاتف، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أبل قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا، فيما لم يعرف شيء حتى الآن عن التغييرات الداخلية في الهاتف، والصفات الجديدة التي يتظرها محبو الآيفون.

إلى ذلك توقع موقع “mysmartprice” أن يكون حجم آيفون 13 أصغر من سابقه آيفون 12، لكنه سيتميز بشاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر من السابق.