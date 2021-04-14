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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الضمان الصحي يحذر من الاحتيال في التأمين الطبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر مجلس الضمان الصحي، اليوم الأربعاء، من عمليات الاحتيال في التأمين الطبي، مخاطبا الجميع بقوله: “خلك واعي”.
ونشر المجلس تعريفا للاحتيال في التأمين الطبي عبر تويتر، محذرا من الاحتيال والإهمال وكذلك إساءة الاستخدام.
وعرف الاحتيال بقيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية باستخدام طرق غير قانوينة ينتج عنها الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة.
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