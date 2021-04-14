شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في أحد منتجات «ميكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص وجود ثغرات فيMicrosoft Exchange Server. وأوضح المركز في تحذيره أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد. وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي :هنـا.

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