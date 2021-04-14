مصر تستعد لتطعيم 10 آلاف مواطن يوميا لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المصرية اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

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"الطاقة الاستيعابية لأرض المعارض ستصل إلى حوالي 10 آلاف شخص يوميا".

ونقل موقع "مصراوي"، عن زايد قولها إن

وتتضمن استراحة انتظار واسعة للمواطنين على مساحة 1500 متر مربع، تضمن التباعد وتقليل الكثافة، كما يتم تجهيز 75 عيادة ثلاثية، تضم كل عيادة مدخل بيانات وفريقا طبيا للموافقة المستنيرة، ونقطة إعطاء اللقاح.

وأشارت زايد إلى أنه نظراً لظروف شهر رمضان، تم مد ساعات عمل مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بعد الإفطار إلى الساعة 10 مساء.

كما دعت الوزيرة إلى أهمية توعية المواطنين من خلال مشاركة المعلومات الصحيحة حول هذه الخطوة التي تزيد طمأنة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك من خلال التأكيد على عدم تأثير اللقاح على الصيام أو التسبب في إبطاله، لافتة إلى أنه لا يضعف القدرة على استكمال الصيام، إلى جانب التأكيد أنه لا ينتج عنه أية أعراض جانبية غير مرغوب فيها.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 212130 من ضمنهم 160431 حالة تم شفاؤها، و12526 حالة وفاة.