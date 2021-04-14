قناة السويس تكشف موعد الإعلان عن نتيجة التحقيقات مع السفينة "إيفرغيفن"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعلن، غدا الخميس، نتيجة التحقيقات التى باشرها فريق التحقيق مع السفينة، التي تم التحفظ عليها، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس يوم 23 مارس/ آذار الماضي.

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ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قوله "إن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرغيفن"، سوف يتم الإعلان عنها غدًا الخميس"، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ على السفينة لا يعني وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.

وقال ربيع، إن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذي تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، أخيرا، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، عقب 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية: "كنت متابعا مع رئيس قناة هيئة السويس للساعة الرابعة فجرا"، مؤكدا أن "هيئة قناة السويس، أحد العناصر الأساسية للتجارة العالمية".

وأكد أن "قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة"، متابعا: "كنت مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير، الأزمة أكدت ونوهت بالدور الكبير والمهم لواقع مهم عارفينه من زمان وهو دور قناة السويس".